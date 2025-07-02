Ігор Клименко: Під час репатріації експерти виявили два тіла, на яких збереглися військові жетони збройних сил рф

Йдеться про такі номери:

Жетон № АВ 846408

Жетон № АВ 449638

Про це Міністр внутрішніх справ України повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Глава МВС розповів, що українська сторона провела необхідні перевірки, огляди та експертизи. Як результат, дотримуючись гумарітарних принципів та домовленостей щодо репатріації, українська сторона повернула ці два тіла російській стороні в рамках офіційної процедури.

“Наразі ми не маємо підтвердження, що російська сторона відповідним чином сповістила рідних цих загиблих, що тіла знов повернути на російську територію. Тому звертаємося безпосердньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали вказані вище номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького. Перед передачею тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих – ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)”, — написав Міністр.

Процедура проста:

Реєстрація через онлайн-центр ICMP 👉🏻 https://oic.icmp.int

Особистий візит до головного офісу ICMP у Гаазі

Надання вашого ДНК-зразка для порівняння

Після цього можна буде офіційно підтвердити, що саме це тіло перебувало на території України та було передане російській стороні.

Контекст:

За наявною інформацією, російська влада намагається зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих. Тому російська сторона може приховувати факти репатріації тіл загиблих чи навіть утилізувати тіла. Нам не потрібні тіла російських військових. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні. Виключно з гуманітарних міркувань радимо рідним загиблих росіян не намагатися шукати в Україні підтверджень щодо своїх рідних, а звертатися саме Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та російських офіційних установ.

Департамент комунікації МВС України