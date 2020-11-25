«Ихтамнеты» «достали» даже Кравчука: украинский переговорщик рассказал о «самом жестком» заседании ТКГ

Заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу блокируют и пытаются сорвать представители России.

Журналист Сергей Гармаш после заседания 25 ноября написал в Facebook, что это было самое жесткое заседание ТКГ на его памяти.

«Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!» , — пишет Гармаш, уточняя, что представители РФ требовали рассмотреть документ, подготовленный так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

«В Минском комплексе мер, к выполнению которого нас постоянно призывают россияне, функции ОРДЛО четко обозначены: согласовывать и консультировать — ничего другого, относительно политического урегулирования, там нет», — отметил журналист.

Он напомнил, что тоже представляет Донбасс, но не желает иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры Российской делегацией.

Гармаш отмечает, что Россия, как вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать план по урегулированию конфликта на Донбассе от своего имени, а пытается сделать это от имени «республик», которые не несут никакой ответственности за невыполнение принятых решений.

«Более того, эти нечлены заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался, потому что пока он идет, — они „министры“ и „полпреды“, а кем они будут в случае его окончания — мелкими клерками в России», — напоминает представитель ТКГ.

Он отмечает, если бы Россия была заинтересована в решении конфликта, то официально направила бы мирный план от своего имени и процесс бы пошел.

«Но у Москвы своя логика. Сегодня на ТКГ на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, или подать план ОРДЛО от имени Российской делегации, Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может», — сообщил Гармаш, добавив, что Москва не хочет брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, продолжает играть в посредника, а не участника переговоров.

И все «дорожные карты ОРДЛО», по мнению Гармаша, рассчитаны не на мирное урегулирование, а «на субъективизацию своих марионеток и понижение роли нормандской четверки».

Он также отметил, что в данной ситуации ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»