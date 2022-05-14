Імітували страту та обговорювали, як вбиватимуть: триває розслідування звірств росіян у Бучі

Жителі Бучі свідчать про те, що у місті під час окупації російськими військами було багато випадків катувань. Люди, які пережили ті події, розповідають, що росіяни полюбляли влаштовувати імітацію розстрілів.

Про це в інтерв’ю УНН розповів керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко.

«Дві катівні найбільш відомі, завдяки висвітленню у ЗМІ: катівня на заводі скловиробів – де був штаб окупантів, а також катівня у дитячому таборі. На заводі було виявлено сім тіл, а у таборі – 5 осіб, які були розстріляні, стоячи на колінах із зав’язаними за спиною руками. Але завдяки свідкам, які надають інформацію, ми знаємо, що були й інші катівні, які облаштовували просто у квартирах чи приватних будинках», — розповів прокурор.

Людей утримували проти їхньої волі та піддавали тортурам.

«Є свідчення, що російські військові влаштовували людям імітацію страти, тобто, імітацію їхнього розстрілу… Чинили такий психологічний тиск. Потерпілі, які вижили, показують, що російські військові полюбляли обговорювати в їхній присутності, як будуть їх вбивати – чи гранату у підвал кинуть, чи розстріляють…

Був ще випадок, про нього розповів сам потерпілий: російський військовий був у стані алкогольного сп’яніння і стріляв у нього та через сильне сп’яніння не влучив. Слава Богу, людина залишилась жива. Але ми документуємо багато випадків, коли окупанти влаштовували захопленим у полон цивільним, мирним мешканцям імітацію страти», — розповів Кравченко.

Він зазначає, що наразі триває процес ретельної документації цих злочинів.

«Ми все ретельно документуємо. Все! Кожне вбивство, викрадення, катування, кожен удар прикладом… все. А били людей багато, били руками, ногами, прикладами автоматів… Завдяки свідкам ми вже багато чого змогли встановити, задокументувати. Я хочу подякувати кожному, хто дав свідчення. Ці дані дуже важливі», — сказав очільник окружної прокуратури.

За словами Кравченка, уже 11-м військовим ЗС рф повідомлень про підозру. З них 10 обвинувачуються у незаконному позбавлені волі та катуваннях, а один — у вбивстві чотирьох людей та катуванні.

Загалом же вже ідентифіковано більше ніж тисячу військовослужбовців рф, які, з великою ймовірністю, були присутні на території Бучі.