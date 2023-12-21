Інтерв’ю міністра оборони України: мобілізація «закордонних» українців і… чергове звільнення Криму «наступного року»

Україна хотіла би, щоб усі чоловіки – громадяни України – призовного віку, які наразі перебувають за кордоном, з’явилися на пункти комплектування ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у інтерв’ю німецьким ЗМІ – Bild, Welt I Politico, передає Укрінформ.

«Всі українські чоловіки призовного віку від 25 до 60 років повинні отримати запрошення з’явитися в пункти комплектування Збройних сил України. Ми хочемо справедливості для всіх, тому що це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм запрошення», – заявив Умєров.

Автор, відомий німецький журналіст, заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгаймер зауважує, що це оголошення є «політично вибуховим і може мати серйозні наслідки для сотень тисяч українських чоловіків, які живуть за кордоном». Він нагадує, що вже в першому інтерв’ю, яке міністр дав європейському ЗМІ, він також погрожував санкціями тим, хто не виконає прохання доєднатися до війська.

Щоправда, які це будуть санкції за неявку, поки незрозуміло: «Ми ще обговорюємо, що має бути, якщо вони не прийдуть добровільно», – сказав міністр.

Він запевнив, що в майбутньому тим, кого це торкнеться, має бути заздалегідь зрозуміло, як вони будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх звільнять. Для новобранців також будуть «варіанти вибору» залежно від їхніх здібностей.

Журналіст поцікавився і планами Міноборони. Незважаючи на повідомлення про стан на фронті, міністр сповнений оптимізму та навіть переконаний, що Кримський півострів, анексований Росією в 2014 році, може бути звільнений наступного року.

«Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», – заявив політик, який загалом не сумнівається у перемозі. Його оптимізм базується у тому числі на спілкуванні з партнерами, серед яких США, які продовжуватимуть підтримувати Україну.

Умєров наголосив на необхідності збільшення засобів радіоелектронної боротьби, безпілотників, артилерії та боєприпасів. Згадав серед бажаного він і німецькі ракети Taurus.

«Нам точно потрібні всі ракети великої дальності від наших партнерів», – підкреслив глава Міноборони.

З 24 лютого 2022 року, початку вторгнення Росії в Україну, до Німеччини прибуло більше 221 570 українських чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто призовного віку. З них наразі в країні перебувають 189 484 чоловіки.