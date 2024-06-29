Іран погрожує Ізраїлю «війною на знищення», якщо той нападе на Ліван

При цьому подібні заяви Ізраїля в Ірані вважають психологічною війною.

«Хоча Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про наміри напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, то почнеться війна на знищення. Всі варіанти, включаючи повне залучення всіх Фронтів Опору, залишаються на столі», – йдеться у повідомленні, опублікованому у соцмережі Х.

Раніше прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, нібито інтенсивна фаза війни Ізраїля з ХАМАС скоро закінчиться. Натомість військові змістять увагу із Сектора Гази на північний кордон з Ліваном, де ведуться бої з підтримуваною Іраном «Хезболлою».При цьому ЗМІ повідомляли про готовність США надати ізраїльтянам повну підтримку у разі війни з «Хезболлою». Проте відправляти воювати американські війська не збираються.

Як писало видання The Telegraph, в Ізраїлі й лунали заяви, що країна здатна повернути Ліван «до кам’яного віку» і завдати йому значних матеріальних збитків. Однак ізраїльський уряд все ж вважає найбільш доцільним знайти дипломатичний спосіб врегулювання конфлікту з «Хезболлою». // Дзеркало тижня