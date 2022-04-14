Іван Вигівський: «Поліцейські Києва документують воєнні злочини росії у місті-герої Гостомелі»

Правоохоронці ретельно оглядають кожну будівлю, двір та прилеглі території з метою розмінування та допомоги місцевим мешканцям.

Селище Гостомель – це населений пункт на Київщині, який один із перших був окупований російським ворогом та зазнав значних обстрілів і руйнувань. З перших днів повномасштабного вторгнення окупанти вчиняли мародерські дії, а стосовно мирного населення застосовували фізичне насильство та розстрілювали громадян. Завдяки захисникам України Гостомель звільнено від агресора, а Президент України присвоїв селищу звання «Місто-герой».

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський зазначив, що на даний час представники підрозділів Національної поліції України та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій цілодобово проводять у місті комплексну роботу:

«Станом на 14 квітня поточного року поліцейськими Києва оглянуто 628 приміщень на території міста Гостомеля, це і житлові, і нежитлові будівлі. У рамках кримінального провадження за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, правоохоронці продовжують документувати загибель мирних мешканців міста, виявляють місця захоронення тіл, проводять необхідні слідчі дії. Щоденно силами столичних вибухотехніків вилучаються ворожі боєприпаси, які російські військові залишили у лісопаркових зонах, дворах будинків та просто на вулицях міста, наразі їх число становить 266. Серед боєкомплектів є багато невикористаних та нерозірваних, тож триває кропітка робота з метою їх безпечного знищення».

Гостомель досі перебуває у дуже скрутному становищі. Всюди чути запах горілого від спалених будинків, автомобілей, а також зруйновано велику частину інфраструктури міста. Однак спільними зусиллями комунальних служб, місцевих мешканців, волонтерів, правоохоронців населений пункт починає нове життя.

«Цілодобово поліцейські Києва працюють на місцях бойових дій, аби зафіксувати кожен воєнний злочин російської федерації та допомогти місту повернутись до мирних днів», — додав очільник столичного главку.

Національна поліція України