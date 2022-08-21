Із 20 російських ракет лише одна влучає у військовий об’єкт, інші летять у цивільні

Із 20-ти ракет, які росія випускає по Україні, лише одна влучає у військовий об’єкт, інші – у цивільну інфраструктуру.

Такі дані в Telegram наводить СБУ, інформує УНН.

“Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети”, – ідеться у повідомленні.

20 серпня українські військові збили біля Дніпра чотири російські ракети “Калібр”.