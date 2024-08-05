Ізраїль ліквідував ще одного ватажка військового крила ХАМАС, який обіймав посаду міністра економіки

Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАС Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Зазначається, що за даними Армії оборони Ізраїлю терориста ХАМАС Абеда аль-Зеріеї ліквідували у неділю. Він був оперативником виробничого департаменту військового крила терористичного угруповання, а також міністром економіки ХАМАС у секторі Газа.