Ізраїль ліквідував ще одного ватажка військового крила ХАМАС, який обіймав посаду міністра економіки
Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАС Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Військові додали, що Зеріеї брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками ХАМАС. Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності радикального руху ісламістів.