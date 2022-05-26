Ізраїль надав українським біженцям право на роботу: головні правила

У посольстві України зазначили, що таке рішення для місцевого законодавства — безпрецедентне

Ізраїль надасть дозвіл на роботу в країні українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю через війну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України в Ізраїлі.

Так, це дозволить українцям легально працевлаштуватися на території Ізраїлю і забезпечувати себе, поки в Україні триває війна і наші громадяни не можуть повернутися додому.

«Завдяки тривалому переговорному процесу Посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду. Міністр внутрішніх справ А.Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні», — йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомстві України зазначили, що вітають рішення міністерства, яке є «безпрецедентним для місцевого законодавства».

«Зараз опрацьовується питання про процедуру оформлення дозвільних документів. Крім того, МВС продовжено термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня», — додали в посольстві України.

Хто має право на роботу в Ізраїлі під час війни в Україні

Працювати в Ізраїлі зможуть всі громадяни України, які легально перебували в країні станом на 24 лютого 2022 року, а також ті, хто в’їхав після цієї дати.

«Виходячи з наявної інформації та позиції МВС Ізраїлю, громадянам України не потрібно звертатися до відділень МВС і отримувати окремі дозвільні документи на працевлаштування», — пояснюють правила на профільному порталі VisitUkraine.today.

Що потрібно для оформлення на роботу в країні

Щоб бути оформленим на роботу в Ізраїлі, потрібно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

«Також Посольство настійно рекомендує оформляти трудові відносини з роботодавцем, а саме підписувати договір (трудовий контракт). У разі порушення прав, підписані роботодавцем документи допоможуть вам захистити ваші права в судових інстанціях Ізраїлю», — звертають увагу у VisitUkraine.today.

Згідно із законодавством Ізраїлю, всі іноземні співробітники мають у працевлаштуванні такі ж права, як і громадяни Ізраїлю. Якщо ваші права порушені, ви можете вільно користуватися послугами місцевих адвокатів, щоб подати скаргу в судові інстанції.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю продовжило термін перебування в країні тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня 2022 року. Це означає, що українці в Ізраїлі зможуть працювати як мінімум до цієї дати. Про можливе подальше продовження таких умов в МВС Ізраїлю повідомлять окремо.