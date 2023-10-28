Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини через антиізраїльську заяву путінського приятеля

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на палестинського мітингу в Стамбулі та назвав Ізраїль “окупантом”.У відповідь на це Тель-Авів доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена та Anadolu Ajansı.

Президент Туреччини заявив, що його країна представить світові Ізраїль як “військового злочинця” і “окупанта”.

За його словами, Туреччина завжди простягає руку тим, хто звертається до неї за допомогою, і сьогодні цієї підтримки потребує Газа.

Ердоган заявив, що “оголосить Тель-Авів військовим злочинцем усьому світу”.

Реакція Ізраїлю

У відповідь на таку заяву турецького лідера, глава МЗС Ізраїлю відкликав своїх дипломатів з Туреччини.

“На тлі різких заяв з боку Туреччини я розпорядився повернути дипломатичних представників з Туреччини, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин”, – написав він у своєму Twitter.

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7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Крім того, Ізраїль регулярно обстрілюють з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.