Ізраїль завдав нову серію ударів по Ірану: уражено пускові комплекси та сховища далекобійних ракет

Дальність польоту деяких ракет складає тисячі кілометрів.

“Протягом останніх кількох годин винищувачі ВПС Ізраїлю, керуючись точними розвідувальними даними Розвідувального управління, завдали серію ударів по ракетних комплексах класу «земля-земля»”, – розповіло ізраїльське командування.

Ізраїльська армія інформує, що під час ударів було знищено десятки пускових установок, сховищ ракет класу «земля-земля» та інших військових об’єктів. Зокрема на одному з об’єктів на заході Ірану пускова платформа була вмонтована у морські контейнери.

“За час війни іранський режим випустив сотні ракет класу «земля-земля» в бік території Ізраїлю. Знищення ракет є життєво важливою місією у справі захисту громадян Ізраїлю”, – зазначили у ЦАГАЛі.

В Армії оборони Ізраїлю нагадали, що в ракетному арсеналі Ірану є ракети дальність польоту яких складає тисячі кілометрів. Наголошується, що ці ракети в руках іранського режиму становлять небезпеку для регіону і всього світу.

У п’ятницю, 13 червня, Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, в межах якої ЦАХАЛ завдав ударів по іранських ядерних та військових об’єктах: під атакою опинилися, зокрема, цілі в Тегерані, Тебрізі, Керманшаху, Ісфахані й Натанзі. Перед цим, як пишуть ЗМІ, ізраїльські урядовці приспали пильність іранської розвідки, змусивши Тегеран повірити в те, що нападу найближчим часом чекати не варто.

ЗМІ писали, що масштабна операція Ізраїлю проти ядерних та військових об’єктів Ірану відбулася після восьми місяців інтенсивної таємної підготовки. За словами офіційних осіб, оперативники розвідувальної служби Моссад проводять таємні диверсійні операції на об’єктах протиповітряної оборони Ірану. Очікується, що найближчими днями Ізраїль продовжить завдавати ударів по підземних ядерних об’єктах Ірану, а також по інших цілях. // Дзеркало тижня