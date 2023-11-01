Ізраїльські військові підтвердили авіаудар по табору біженців у Секторі Газа

Сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Секторі Газа, що призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАС та руйнування підземної інфраструктури бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами представника ЦАХАЛу Річарда Гехта, ціллю ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі, який винний у вбивствах багатьох ізраїльтян, та переховувався серед цивільних у Газі.

Загибель людей у таборі біженців, окрім ХАМАСівця, внаслідок авіаудару офіцер назвав “трагедією війни”.

Також представник ізраїльської армії знову закликав цивільних у Секторі Газа евакуюватись на південь анклаву.

У ЦАХАЛ додали, що внаслідок удару також було ліквідовано кількох інших членів ХАМАСу.

Ізраїльська правозахисна організація B’tselem засудила дії ЦАХАЛ у Секторі Газа після удару по табору, передає ВВС.

Як заявив генеральний директор Товариства Червоного Півмісяця Палестини, в результаті атаки по Джабалії загинули 25 мирних жителів.

Реакція Вашингтону

На ситуацію відреагували зі Сполучених Штатів. Спікер Пентагону Пет Райдер заявив, що ізраїльські військові “не навмисне атакують мирних жителів, на відміну від ХАМАС”.

Додамо, що представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав загибель людей внаслідок удару по табору трагедією.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня ізраїльські військові завдали авіаудару по Сектору Газа та знищили командира батальйону ХАМАСу “Центральна Джабалія” Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки 7 жовтня.