Ізраїльські військові виявили у Газі тіла трьох заручників, убитих ХАМАСом 07.10.23

Ізраїльські військові виявили на півночі Гази тіла ще трьох заручників, захоплених та вбитих ХАМАСом під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє CNN:

“Усі троє були вбиті 7 жовтня в районі Мефальсім біля кордону Ізраїлю з Газою, а їхні тіла були вивезені в анклав ХАМАСом”, – розповіли ізраїльські військові.

Жертв вдалося ідентифікувати: 42-річний Ханан Яблонка, 59-річний Мішель Нізенбаум та 30-річний франко-мексиканський громадянин Оріон Ернандес-Раду. Ізраїльська влада поінформувала про загибель їхні родини.

Тіла заручників були виявлені ЦАХАЛом, а також Агентством внутрішньої безпеки Ізраїлю ISA під час військової операції в Джабалії.

Як зазначили у виданні, досі ХАМАС утримує 121 заручника, викраденого 7 жовтня в Газі. Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю вважає, що щонайменше 37 із них є мертвими, а тіла знаходяться в секторі Гази. // Букви