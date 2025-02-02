Кабмін дозволив бронювати від мобілізації 100% медпрацівників держзакладів і… прокурорів САП

Раніше медзаклади могли забронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків.

Уряд дозволив бронювати від мобілізації 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів, а також – прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 14 січня 2025 року, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, постанову доповнили пунктом, який передбачає відстрочку для “медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи”.

Також відстрочку отримають особи, “які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”.

В МОЗ зазначили, що зміни стосуються лише лікарів, а і для решти працівників медзакладів – обмеження залишаються чинними.

Раніше медзаклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони. // LB.ua