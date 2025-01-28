Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. Нововведення передбачають запровадження електронної форми направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для проходження медичного огляду.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Відтепер електронні направлення формуватимуться автоматизовано через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це спростить процес і забезпечить прозорість процедури.

Окрім того, військовозобов’язані та резервісти тепер можуть самостійно та добровільно отримати направлення на ВЛК, створивши відповідний запит через електронний кабінет призовника.

Нововведення спрямоване на зручність та підвищення ефективності процесу мобілізації.

Що кажуть у Міноборони

У відомстві зауважили, що нововведення дозволить військовозобов’язаним та резервістам самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію через застосунок. Таким чином вони не повинні будуть відвідувати ТЦК для отримання паперового направлення.

Спершу електронні направлення зможуть отримати ті, хто добровільно бажає пройти ВЛК. Згодом така можливість з’явиться і для громадян, що отримали паперову повістку на комісію.

“Це абсолютно нова філософія взаємодії держави з громадянами. Філософія, яка має повагу до часу, зусиль та гідності кожного. Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних”, – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Військово-лікарська комісія (ВЛК) – це спеціальний медичний орган, який займається визначенням придатності громадян до військової служби за станом здоров’я. ВЛК оцінює фізичний та психічний стан призовників, військовозобов’язаних і резервістів під час мобілізації, проходження строкової служби або укладання контракту. Комісія також розглядає випадки, пов’язані з отриманням поранень, травм чи інших захворювань під час служби.

До складу ВЛК входять лікарі різних спеціалізацій, які проводять огляди, аналізують результати медичних обстежень та ухвалюють рішення щодо придатності до служби. Результати роботи комісії є обов’язковими для врахування під час розподілу на посади, звільнення з військової служби або визначення потреб у лікуванні. Основна мета ВЛК – забезпечити належний стан здоров’я військовослужбовців та ефективність виконання завдань у військових умовах.