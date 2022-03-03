Кадирівці вбили голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка

Окупанти застрелили очільника Гостомеля

У Гостомелі Київської області російські нацисти застрелили голову ОТГ Юрія Прилипка. Про це повідомдяє Depo.Київ з посиланням на політолога Юрія Романенка.

За його словами, Прилипка застрелили «кадирівці», вони зайшли до голови ОТГ у двір та вбили.

На даний момент ЗСУ вже добивають окупантів в Гостомелі, аеродром повністю під контролем Україні.

Вічна пам’ять очільнику Гостомеля!

Нагадаємо, російський генерал втік, коли ЗСУ знищили командний пункт під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ в Білорусь.