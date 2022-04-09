«Кадыровцы» взяли «в плен»  известного в Мариуполе бездомного с нарушениями психики, и выдали его за «украинского разведчика»

В осажденном русскими захватчиками Мариуполе, так называемые «кадыровцы» взяли «в плен» известного в городе бездомного с нарушениями психики, и выдали его за «украинского разведчика», нарисовав при этом соответсвующие, в их понимании, татуировки.

Этого несчастного, опознали успевшие эвакуироваться жители Мариуполя, которые подкармливали его в местной церкви.

«Кадыровцы» не входят в регулярные войска, формально они являются подразделением росгвардии. Но немаловажный момент: за все время их деятельности эксперты наблюдают, что они не подчиняются федеральному центру. Было много разных косвенных столкновений, когда есть определенный приказ в отношении росгвардии, который абсолютно игнорируют «кадыровцы», хотя формально они тоже росгвардия. Это все-таки такая частная армия именно Рамзана Кадырова. Их называют «PR-войска» или «тиктокеры», за неуемное желание снимать на видео и выкладывать в соцсети их постановочные «подвиги».

По сообщению уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, «кадыровцы» совершили, например, такой «подвиг» — захватили психоневрологический интернат в Бородянке в Киевской области, где на тот момент находились 600 человек. Отмечены они и своими особо жестокими действиями в отношении мирного населения, после чего, например, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что его солдаты больше не будут брать в плен русских и чеченских военных после расправы в Буче.

Некоторые свои ролики, эти «пехотинцы путины» снимают в Беларуси, утверждая что они в Украине.

Пользователи сервиса Reddit, проанализировав фото одного из «кадыровцев», сделанное якобы в Украине, обнаружили, что за спиной оккупанта находится пивной завод «Кимбровка», расположенный в городе Мозырь Гомельской области Беларуси.

— «Суперсолдаты» Кадырова, якобы находящиеся «рядом с линией фронта», снимают свои тик-ток видео в белорусской Кимбровке, — заметил пользователь Reddit — Adept of blue.