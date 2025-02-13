Капітани російського тіньового флоту – ГУР публікує дані, щоб убезпечити морську галузь від співпраці з агресором

На порталі War & Sanctions ГУР МО України опубліковано дані ще 57 капітанів та 45 морських суден російського тіньового танкерного флоту.

До списку, серед іншого, включені судна, що перевозили підсанкційну російську нафту з Арктики та обслуговували проєкти “Сахалін-1”, “Сахалін-2”, “Сахалін-3”, “Приразломне”, “Новий Порт”. Загалом на порталі опубліковано дані вже 89 капітанів, частина з яких перебуває під санкціями.

Капітани — головні на морському судні та мають повну владу на борту. Вони володіють інформацією про власників тіньових танкерів та їхній технічний стан, про вантаж судна та його вартість.

Усупереч міжнародним правилам, галузевим стандартам, встановленим санкційним обмеженням саме ці капітани вдаються до оманливих і високоризикованих практик. Відключають та маніпулюють системою AIS або LRIT, використовують спуфінг, вносять недостовірні відомості в маршрутні журнали, здійснюють STS передачі.

Такі дії капітанів допомагають агресору обходити обмеження, застосовані більш ніж 30 країнами світу до російських енергоресурсів, та створюють загрозу екологічної катастрофи для майже кожної країни світу, зокрема й для тих, хто досі вважає росію своїм торговельним партнером.

Перелік інцидентів за участі тіньового танкерного флоту, керованого російськими капітанами, обліковується десятками. Кожна ключова морська логістична артерія світу наражається на небезпеку бути заблокованою на тривалий час через свідомі порушення, на які ідуть капітани тіньового танкерного флоту рф.

Вони можуть відмовитись від вчинення нелегальних дій, але обирають співучасть. Морська галузь загалом і крюїнгові компанії зокрема можуть це зупинити. Капітани, які погодились командувати тіньовим флотом рф, повинні втратити можливість працювати на суднах в майбутньому, а до крюїнгових компаній, що сприяють їх працевлаштуванню, повинні застосовуватися санкції.

Розкриваючи морські судна та імена їхніх капітанів, ГУР МО нагадує, що відповідальність та покарання наздожене кожного.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України