«Картонний« міністр «оборони Путіна» Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та активізує конфлікт з «вагнерівцями»

Пропагандистська агенція країни-окупанта «тасс» повідомила про те, що міністр оборони рф сергій шойгу на селекторній нараді заявив про повний контроль з боку армії окупантів над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької.

Він також згадав про «успішний» розвиток бойових дій під Бахмутом і Вугледаром, наголосив, що всі зазначені «здобутки» є результатом дій зс рф.

При цьому, шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили приватної військової компанії «вагнер». Натомість, кадрова російська армія має лише епізодичну роль «сил підтримки». Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва рф.

Також слід зазначити, що з міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ.Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується.

Українські Сили Оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків.

Нагадуємо, що на початку поточного року військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події на полі бою.

Основний зміст «загальних рекомендацій» полягав у акцентуванні «видатної ролі» керівництва міноборони рф, зокрема шойгу та герасимова. Також документ фактично вводив заборону на згадку ПВК «вагнер» та особисто євгенія прігожина.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України