Катували та пограбували мешканців Бучанського району — двом російським окупантам заочно повідомлено про підозру

Двом службовцям полку особливого призначення м. Ангарськ рф — уродженцям Бурятії — інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Анкетні дані солдатів армії рф встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі облуправління СБУ спільно з прокурорами Львівської обласної прокуратури в результаті системних оперативно-розшукових та слідчих заходів, які проводяться з перших днів війни.

За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи у с. Бузова Бучанського району Київської області, підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти. Разом з іншими військовослужбовцями вдерлися до приватного будинку, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей. Останнім також погрожували застосуванням зброї.

Після знущань та погроз заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили двом військовослужбовцям армії рф про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Санкція статті передбачає покарання — до 12-ти років ув’язнення.

Національна поліція України