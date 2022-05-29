Кіберполіція встановила російського окупанта, який пограбував оселю на Чернігівщині

У березні військовослужбовець рф разом із товаришами пограбував оселю місцевого жителя. Зловмиснику заочно повідомлено про підозру. Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами.

Встановлено, що 26-річний військовослужбовець рф разом із товаришами по службі вдерся до будинку жителя Чернігівщини. Погрожуючи зброєю, він привласнив цінні речі, коштовності та гроші.

Окупанту заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Департамент кіберполіції Національної поліції України