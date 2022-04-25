Кіберполіція закликає громадян інформувати щодо військових злочинів російської армії

Фактичні дані, що містяться на серверах приватних камер відеоспостереження будинків, мобільних пристроях, хмарних сховищах, та перебувають у розпорядженні приватних осіб, допоможуть слідству у документуванні та притягненні до відповідальності російських загарбників за вчинення військових злочинів.

Зафіксовані факти вбивств, насилля, мародерства тощо або контактні дані осіб, які можуть мати таку інформацію, просимо направляти на офіційну поштову скриньку Департаменту кіберполіції: [email protected], або на номер: 0800215550 (дзвінки в межах України безкоштовні).

Зазначаємо, що у випадку великого обсягу такої інформації, просимо залишати контакти для зворотного зв’язку.

За необхідністю – анонімність гарантуємо.

Разом до Перемоги!

Національна поліція України