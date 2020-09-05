Киев созывает экстренное заседание ТКГ из-за угроз главаря «ДНР» открыть огонь по позициям ВСУ

Украина созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за угроз главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина открыть огонь по украинским позициям на Донбассе.

Об этом сообщил в эфире телеканала “Прямой” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его также цитирует пресс-служба МИД.

Киев инициировал созыв заседания ТКГ на воскресенье, 6 сентября, чтобы обсудить приказ главаря боевиков уничтожить украинские укрепления в районе населенного пункта Шумы.

“Мы сразу сделали ответный шаг. Мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра. МИД уже проинформировало ТКГ, что мы инициируем проведение встречи на завтра”, – отметил Кулеба.

“Очевидно, что такие намерения – отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня. Это абсолютно недопустимо”, – добавил он.

Кулеба уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о заявлении боевиков и “чрезвычайно обеспокоен этим”.

Заседание должно состояться в формате видеоконференции. Украинская сторона на этих переговорах попытается “предотвратить обстрел”.

Предложение МИД Украины уже поддержала Хайди Грау, спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ.

В данный момент ожидается ответ с российской стороны.

Стоит отметить, что сегодня было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области).

Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.

Огонь по позициям украинских войск боевики намерены открыть в понедельник, 7 сентября.

При этом он уверяет, что террористы “ДНР” якобы не хотят “срыва перемирия”, а хотят “только соблюдения достигнутых договоренностей”.

Стоит отметить, что населенный пункт Шумы был освобожден украинской армией летом 2018 года. До этого он находился под контролем боевиков. // Буквы