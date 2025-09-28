Кількість постраждалих у Києві внаслідок російського удару зросла до 6. Атака «шахедів» досі триває
У Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зазнали поранень шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
“Уже шестеро постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. П’ятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці”, – зазначив міський голова.
У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу
Попередньо, там можуть бути постраждалі.
За уточненою інформацією, у Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку. Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили.