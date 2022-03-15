Кількість загиблих внаслідок обстрілу будинку в Святошинському районі столиці зросла до чотирьох

Четверо людей загинули внаслідок влучання російського снаряду у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі Києва.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

«Весь світ повинен знати і бачити, що відбувається в Україні. Як Росія намагається знищити нашу державу, наші міста, як вбиває українців», — наголосив він.

За словами Кличка, «рятувальники досі гасять вогонь, з раннього ранку. За попередніми даними, загинули четверо людей».

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці розпочали розслідування за фактами обстрілу 15 березня вранці збройними силами рф житлових будинків та інфраструктури столиці. Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження зазнали дві багатоповерхівки у Подільському та Святошинському районах.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок на Осокорках і фасад станції метро у Шевченківському районі.