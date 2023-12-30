Кількість загиблих у результаті масованої російської атаки на Київ зросла до 13

Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів.

Кількість жертв внаслідок масованої атаки по Києву зросла до 13 людей. З-під завалі складського приміщення у Шевченківському районі дістали ще два тіла загиблих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 11 людей. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі”, – написав він.

Пізніше стало відомо про ще два тіла жертв.