Кількість загиблих у результаті російської атаки на Київ зросла до 16: 1 січня у столиці оголосили днем жалоби

Вчорашня атака по Києву стала найбільшою за кількістю жертв.

Міський голова Віталій Кличко оголосив 1 січня днем жалоби у Києві. Атака РФ 29 грудня по столиці України стала найбільшою за кількістю жертв:

«Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці», — зазначив мер Києва.

Станом на 13:00 з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали 16 тіл загиблих. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали. // LB.ua