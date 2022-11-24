Кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Херсона суттєво зросла, ще десятки людей поранені

Російські окупанти ввечері 24 листопада завдали удару по Херсону. Спершу інформували про чотирьох загиблих, однак згодом кількість жертв збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.