Кількість загиблих від російського ракетного удару по будинку в Запоріжжі зросла до 10
Із-під завалів дістали ще три тіла загиблих.
Станом на 07:00 4 березня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти. Серед загиблих одна дитина.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.
“Вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих з яких одна дитина”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.
Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває. Загалом до робіт залучено 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС – 74 рятувальники та 13 одиниць.
Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України. На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.
Як відомо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя.
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку. // LB.ua