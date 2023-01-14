Кількість загиблих від російського удару по 9-поверхівці в Дніпрі зросла до дванадцяти

Щонайменше 12 осіб загинули внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки в одному з районів Дніпра в суботу, 14 січня.

Станом на 23:01 відомо про 12 загиблих. “Вже 12 безневинних життів забрала російська ракета…”, – написав голова Дніпропетровської ОВА Резніченко.

Станом на 20:00 сповіщали, що з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Цієї суботи країна-агресор завдала удару по містах України, випустивши 38 ракет різного типу. Зокрема, окупанти поцілили по дев’ятиповерховому будинку в Дніпрі на 16 під’їздів, в якому мешкали близько 1700 осіб.

Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, будинок було атаковано ракетою Х-22, що призначена для ураження авіаносних груп у морі і може оснащуватися ядерною частиною.

Наразі у будинку відсутнє світло- та газопостачання, внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд повністю зруйновано, в інших – вибито шибки. Більш як 1000 людей мають потребу в житлі.

В знищеному під’їзді могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 – діти. Відомо, що серед постраждалих – 14 дітей, наймолодшій дитині три роки. Всі діти ушпиталені, стан однієї з постраждалих – дев’ятирічної дівчинки – описують як важкий.

Рятувальники продовжують розбирати завали та діставати з-під них людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов інформував, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч. // УНІАН