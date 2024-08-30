Кількість загиблих від російського удару по Харкову зросла до 7

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 − у результаті удару загинули 7 людей, ще більше 50 людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 19:00 Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до шести людей.

Раніше повідомлялося, кількість загиблих внаслідок удару по Харкову зросла до пʼяти людей. Серед них — дівчина 14 років.

Всього за словами Синєгубова ворог влучив у 5 локацій в Харкові, серед яких 12-поверховий житловий будинок.

Оновлено: О 22:00 очільник ОДА повідомив, що кількість загиблих зросла до 7. Більше 50 людей постраждали. Серед них 9 дітей у віці від 5 до 16 років. // УП