Кількість загиблих від російського удару по Львову зросла до десяти

Поранені ще 42 людини.

Про знайдення тіла десятої жертви повідомив у Telegram мер Андрій Садовий о 7:44. Він сказав, що рятувально-пошукова операція завершується.

“Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено”, – написав він.

Серед 42 поранених – троє дітей, повідомили вранці в МВС.

Учора серед ночі російська армія вдарила крилатими ракетами “Калібр” по житловій багатоповерхівці у Львові. Будівля значно зруйнована. Мер Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну. Зруйновано понад 50 помешкань, також є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Також пошкоджені: 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, школа та підстанція. // LB.ua