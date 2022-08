Кількість загиблих внаслідок російського удару по станції Чаплине збільшилась до 22 осіб

24 серпня російські військові завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару щонайменше 22 особи загинули, майже пів сотні отримали поранення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Раніше Зеленський зазначив, що перед своїм виступом отримав підтверджену інформацію про те, що окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине, прямо по вагонах, тоді він повідомив, що відомо про 15 загиблих.

Наразі кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22 осіб.

Президент додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничному вокзалі триватимуть.

Зеленський зазначив, “ми змусимо окупантів понести відповідальність за все, що вони наробили і обов’язково виженемо їх з нашої землі”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував фотографії з місця подій у Twitter.

Він зазначив, що терористична РФ продовжує вбивати цивільне українське населення.

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2022