«Кількість жертв неможливо уявити»: Зеленський показав відео з місця російського ракетного удару в Кременчуку

Відомо про постраждалих та жертв, але наразі їхню кількість не називають.

Російські окупанти здійснили ракетний удар по торговельному центрі в Кременчуку Полтавської області. У той момент в будівлі перебувало понад тисячу відвідувачів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити», — написав Зеленський.

Він наголосив, що жодної небезпеки та стратегічної цінності для російської армії цей об’єкт не мав.

«Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», — написав Зеленський та опублікував перші кадри з місця «прильоту».

Удар по Кременчуку: що відомо

У понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. // УНІАН