«Кількість жертв неможливо уявити»: Зеленський показав відео з місця російського ракетного удару в Кременчуку

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Відомо про постраждалих та жертв, але наразі їхню кількість не називають.

Російські окупанти здійснили ракетний удар по торговельному центрі в Кременчуку Полтавської області. У той момент в будівлі перебувало понад тисячу відвідувачів.

З’явилося відео з місця «прильоту» в Кременчуку / скриншот

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити», — написав Зеленський.

Він наголосив, що жодної небезпеки та стратегічної цінності для російської армії цей об’єкт не мав.

«Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», — написав Зеленський та опублікував перші кадри з місця «прильоту».

Удар по Кременчуку: що відомо

У понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. // УНІАН

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