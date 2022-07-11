Кількість жертв російського ракетного удару по Часовому Яру зросла до 24

В результаті ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр в Донецькій області загинули щонайменше 24 людини. Тіла ще п’яти візуально спостерігаються з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Facebook.

«Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла 2 загиблих. Всього з початку робіт на місці події: виявлені тіла 24 загиблих», — йдеться в повідомленні. При цьому рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів дев’ять осіб. Рятувальні роботи тривають.