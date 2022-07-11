Кількість жертв російського удару по м. Часів Яр збільшилася до 18

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще понад 20 осіб, з них — одна дитина.

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області зросла до 18.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

«Станом на 08:45 11 липня внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку: загинуло 18 осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Встановлено мовний контакт з двома особами, які перебувають під завалами. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще понад 20 осіб, з них — одна дитина, хлопчик 9 років.

Удар по Часовому Яру: подробиці

Окупанти ввечері 9 липня з «Ураганів» обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району. Ракети влучили у 5-поверхівку, у будинку повністю знищено два під’їзди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина. На місці продовжують працювати рятувальники.

Пізніше Кириленко повідомив, що з-під завалів багатоповерхівки у Часовому Ярі врятовано ще одну людину. За оперативною інформацією, під завалами залишається 23 людини. // УНІАН