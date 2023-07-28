Кількість жертв від російської атаки на Дніпро збільшилась до 9, серед них – двоє дітей

Кількість жертв від влучання ракет у Дніпрі зросла до дев’яти, серед них є і діти.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

“Станом на 23:30 відомо про 9 постраждалих людей, серед них двоє дітей – 14 та 17 років”, – йдеться у повідомленні.