Кількість жертв від російської атаки на Дніпро збільшилась до 9, серед них – двоє дітей

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Кількість жертв від влучання ракет у Дніпрі зросла до дев’яти, серед них є і діти.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

“Станом на 23:30 відомо про 9 постраждалих людей, серед них двоє дітей – 14 та 17 років”, – йдеться у повідомленні.

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