Киян просять зачинити вікна: через пожежу на Київщині спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах

Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі.

За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

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Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

Будь ласка, зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації!

КМДА – офіційний канал

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