Київські правоохоронці затримали ще одного прихильника «руського миру»

У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили зброю і боєприпаси. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора у результаті реалізації оперативної інформації щодо осіб, які являються колаборантами та здійснюють розвідувально-підривну діяльність на території України, співробітники управління протидії наркозлочинності в Чернігівській області та місті Києві, Шевченківського управління поліції затримали мешканця столиці.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці встановили, що зловмисник «сприяв» диверсійно-розвідувальним групам у Києві:

«Ми провели невідкладний обшук за місцем мешкання затриманого. У ході слідчих дій виявили та вилучили сім одиниць вогнепальної зброї, зокрема гвинтівок з оптичними прицілами, понад 25 одиниць холодної зброї, близько 3 000 набоїв різного калібру, а також автоматичну зброю військового зразка.

Крім того, ми вилучили шеврони окупаційних військових формувань, паспорти часів СССР, літературу пропагандистського та військового характеру. Затриманим виявився раніше судимий за майнові злочини мешканець Шевченківського району, 1957 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину. Фігуранту загрожує до семи років розбавлення волі.

Окрім того, співробітники Служби безпеки України перевіряють затриманого на причетність до вчинення злочинів проти основ Національної безпеки України.

Відділ комунікації поліції Києва