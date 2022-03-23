Кличко повідомив про обстріл парковки на Подолі у Києві: 1 людина загинула, 2 – поранені

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у середу російські війська здійснили черговий обстріл у Києві.

«Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували», – повідомив Кличко у фейсбуці.

Чи є руйнування, і наскільки масштабні, мер Києва не вказав. Столичні рятувальники наразі також нічого не повідомляють. // Радіо Свобода