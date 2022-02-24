Кличко закликав залишайтись вдома і тримайти напоготові «тривожну валізку»

Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз- паніка. Не втрачаємо витримки.

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові «тривожну валізку». Документи, необхідний мінімум речей.  Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

Відновлення очного навчання можливе лише після зменшення кількості хворих, - Кличко - портал новин LB.ua

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.Тримаємося! Ми повинні вистояти!».

Наводимо мапу сховищ Києва.

Нагадаємо, по центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети. Було збито ворожий безпілотник.

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