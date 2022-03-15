Колона окупантів утікає з Миколаївщини через Херсон, ворог поширює інформацію про можливий масований обстріл

Голова ОВА наголосив, що українська армія жодних обстрілів не планує.

Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона. Ймовірно, ворог планує провокацію з обстрілом.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Відбуваються бойові дії, зачистка кількох сіл – є там кілька заблудлих танків. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони тікають», – сказав він.

За словами Кіма, є інформація, що окупанти поширюють інформацію про можливий масований обстріл Херсона.

«Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги!», – додав голова Миколаївської ОВА.

LB.ua