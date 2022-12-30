Колишній головний рабин Москви закликав євреїв покинути Росію, поки не пізно, бо їх можуть зробити “цапами-відбувайлами”

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт вважає, що євреїв, які живуть у Росії, можуть зробити “цапами-відбувайлами” за труднощі, що стали наслідком війни. Пінхас закликав євреїв покинути країну, поки не пізно, зазначає видання “Агентство.Новости”.

Цитата. “Якщо озирнутися на російську історію, [то видно, що] щоразу, коли політична система [країни] була в небезпеці, уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду”, – сказав Гольдшмідт.

У країні вже спостерігається зростання антисемітизму “в міру того, як Росія повертається до нового варіанту Радянського Союзу, і знову поступово опускається залізна завіса”, вважає колишній головний рабин Москви. “Ось чому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – це виїхати”, – сказав він в інтерв’ю The Guardian.

За його особистими підрахунками, від початку війни від 25% до 30% євреїв, що залишилися в Росії, вже виїхали або планують переїзд найближчим часом. Більша частина єврейської громади в Україні, за його словами, також виїхала в Європу, в основному в Німеччину, Австрію, Румунію.

У липні Гольдшмідт пішов з посади головного рабина Москви. За його словами, на лідерів релігійних громад чинився тиск, щоб ті підтримали війну. “Я відмовився це зробити. Я пішов у відставку, тому що продовжувати роботу в якості головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресії проти дисидентів”, – пояснив Гольдшмідт.

Контекст. Наприкінці листопада ізраїльське державне радіо Kan повідомляло, що високопоставлений російський чиновник попередив ізраїльського колегу про те, що невдачі російських військ в Україні можуть призвести до хвилі антисемітизму в Росії.

До жовтня від початку року до Ізраїлю репатріювалися понад 26 тисяч російських євреїв, ще 35 тисяч очікують оформлення документів, писала The Guardian. За даними видання, ця хвиля приголомшила ізраїльську владу.