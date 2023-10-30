Колишній працівник Укрзалізниці передавав рашистам інформацію про об’єкти критичної інфраструктури та переміщення військової техніки

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього працівника регіональної філії «Придніпровська залізниця» за фактами державної зради та незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року мешканця м. Павлограда завербували до агентурної мережі представники розвідувального центру гу генштабу зс рф.

Обіймаючи посаду помічника машиніста тепловоза, обвинувачений був обізнаний щодо розташування залізничних сполучень та маршрутів переміщення вантажів військового і стратегічного значення по території області.

Він «зливав» інформацію щодо кількості, типу, напрямки руху, місць розвантаження військової техніки, координати залізничних мостів та тягових підстанцій.

Також агент повідомляв кураторам результати ракетних обстрілів по об’єктам критичної інфраструктури.

Зібрані розвіддані обвинувачений передавав ворогу через месенджери Viber та Telegram у вигляді відеозаписів, скріншотів «Google maps» та текстових повідомлень.

У червні цього року правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем його проживання виявлено та вилучено понад 1 тис набоїв різного калібру, які обвинувачений зберігав без передбаченого законом дозволу.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури