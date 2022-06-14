Командира відділення бойовиків так званої «ДНР», який воював та грабував на Сумщині, ув’язнено на 15 років

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 54-річного жителя м. Донецьк визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України).

Вироком Октябрського районного суду Полтави особі призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Наприкінці лютого цього року чоловік вступив до так званої «народної міліції» самопроголошеної «Донецької народної республіки», отримав камуфляжну форму зразка збройних сил РФ, зброю та обійняв посаду командира відділення.

У складі незаконного збройного формування він приїхав на територію Сумської області, де виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, здійснював перевірки осіб, транспортних засобів, а також спільно з військовослужбовцями РФ розграбував майно державного підприємства, спричинивши останньому понад 230 тис. грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури