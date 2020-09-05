Командувач Об’єднаних сил спростував провокаційні фантазії маріонеточного «вождя» т. зв. «ДНР»

Мною, Командувачем Об’єднаних сил, разом з керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених в заяві так званого голови «ДНР» щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E).

За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

За вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, так як і протилежна сторона.

В разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation