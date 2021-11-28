Командування Об’єднаних сил заперечує застосування забороненого озброєння

Попереджаючи можливі звинувачення на адресу Об’єднаних сил, щодо застосування забороненого озброєння, офіційно повідомляємо:

Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань.

Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation