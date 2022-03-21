Командування окупантів намагається приховати реальні втрати, а «200-ті» компенсує так званими ополченцями з «Л/ДНР»

«Мобілізація» на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний «відлов». А те, як «необстріляних новобранців» кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення.

Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

Так, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: «Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек, 150 вышло».

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: «…у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые раненые».

Що ж, українці нещадно нищать ворогів на полі бою разом з їхніми сподіваннями на перемогу.

Ми розіб’ємо міф про «одну з найсильніших армій» світу!

Слава Україні!

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України