Командування Повітряних сил ЗСУ спростовує інформацію про отримання літаків від партнерів

В ЗСУ спростували інформацію щодо отримання від країн партнерів бойових літаків. Там заявляють, що країні були передані лише запчастини та комплектуючі для ремонту літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

«Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Пентагоні заявляли про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, але не з США, а також запчастини до них.