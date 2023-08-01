Командиру батальйону російських окупантів повідомлено про підозру у вбивстві Захисника України та катуванні цивільних осіб

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру майору, командиру батальйону 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, у порушенні законів та звичаїв війни, у тому числі, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 09 березня 2022 року батальйон під командуванням підозрюваного зайняв село Лукашівка Чернігівського району. Наступного дня під час обшуків помешкань жителів села військові РФ виявили військовослужбовця Збройних Сил України. Окрім того, незаконно затримали двох місцевих чоловіків та неповнолітнього хлопця.

Розуміючи, що наш Захисник вибув зі строю, припинив брати участь у воєнних діях та мав право на захист як військовополонений, який потрапив під владу супротивної сторони, підозрюваний, у порушення норм міжнародного гуманітарного права, під час допиту розстріляв його з автоматичної зброї.

Одразу після цього майор ЗС РФ застосував катування до двох чоловіків та неповнолітнього, погрожував їм вбивством, наносив удари, а також імітував їх страту, стріляючи з автомата над головами.

Пізніше 10 березня 2022 року військовослужбовець країни-агресора, спільно з іншим військовим, у господарстві місцевого мешканця також вчинив щодо нього катування шляхом імітування розстрілу.

Таке жорстоке поводження з цивільним населенням абсолютно заборонено міжнародним гуманітарним правом і є порушенням законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Чернігівській області, за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури